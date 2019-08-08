2019/08/08 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت تركيا ،الخميس، عن عملية استخباراتية اسفرت عن مقتل اثنين يعتقد أنهما من المشاركين في التخطيط للهجوم على موظف القنصلية التركية في مدينة أربيل باقليم كوردستان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات التركية تعلن عن عملية بشأن مخططي هجوم اربيل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات التركية تعلن عن عملية بشأن مخططي هجوم اربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).