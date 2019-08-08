وزير التخطيط بكردستان يوعز بتشكيل لجان مشتركة مع رابطة المصارف الخاصة لدعم التدريب

2019/08/08 | 19:00

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الاقتصاد نيوز - اربيل

نقل المدير الاقليمي لرابطة المصارف في اقليم كوردستان تحيات وتهاني الاستاذ وديع الحنظل رئيس الرابطة الى معالي الاستاذ دارا رشيد وزير التخطيط الجديد في حكومة اقليم كردستان بمناسبة تسنمه منصبه الجديد، فيما اوعز الاخير بتشكيل لجان مشتركة مع الرابطة لدعم اقامة الدورات التدريبية وورش العمل.

واعرب المدير الاقليمي للرابطة محمد منذر في الزيارة التي رافقه فيها مستشار العلاقات الخارجية في الرابطة شيروان انور وعضو مجلس ادارة مؤسسة المحطة لريادة الاعمال عمر وديع عن شكره وامتنانه لحسن الاستقبال الذي تلقاه وفد الرابطة من قبل مكتب معالي الوزير .

وجرى خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون والتنسيق بين الرابطة و وزارة التخطيط في الاقليم في مخلتف المجلات خصوصاً في مجال اقامة الدورات التدريبية و ورشة العمل وتشكيل اللجان المشتركة.

وكان المدير الاقليمي للرابطة قد قدم ايجازاً بابرز الانشطة والفعليات التي تضطلع بها الرابطة والتي اثارت اعجاب معالي الوزير والذي اوعز بدوره الى تشكيل لجان مشتركة لتدعيم هذه التوجهات.

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