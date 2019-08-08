2019/08/08 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاء العلوان: استأنف العمل في مستشفيات البصرة وكربلاء والنجف شاهد !!!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: DR-zufO56r4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاء العلوان: استأنف العمل في مستشفيات البصرة وكربلاء والنجف شاهد !!!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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