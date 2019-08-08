فدعم ينتقد توزيع المفتشين على الكيانات السياسية وفق مبدأ المحاصصة

2019/08/08 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتقد النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة حسن فدعم، اليوم الخميس، توزيع المفتشين على الكيانات السياسية وفق مبدأ المحاصصة، متوعداً بنشر أمساء المفتشين والجهات المتبنية لهم الى الرأي العام.

وقال فدعم في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "إستمرار توزيع المناصب والوزارات واللجان على الكتل السياسية وفق مبدأ المحاصصة وتدوير الوجوه الفاشلة والتي عليها الكثير من شبهات الفساد امر مرفوض".وأضاف ان "الامر الديواني الذي صدر اليوم مخيب للآمال لأنه وزع المفتشيين على الكيانات السياسية وإبعاد الكفاءات"، مشدد على أنه "سيقوم بالإعلان عن أسماء المفتشين والجهات المتبنية لهم إلى الرأي العام وامام أنظار الشعب العراقي".وصدر أمر ديواني من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإستحداث مكتب مفتش عام لـ 7 مؤسسات بينها الحشد الشعبي والبنك المركزي العراقي.



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