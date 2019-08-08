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بالوثائق.. مسؤول في المفوضية: سانت ليغو بريء من دم الاحزاب الصغيرة


بالوثائق.. مسؤول في المفوضية: سانت ليغو بريء من دم الاحزاب الصغيرة
2019/08/08 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} نشر مدير عام في المفوضية العليا للانتخابات سعد العبدلي، توضيحاً مفصلاً تحت عنوان " براءة سانت لاكو من دم الأحزاب الصغيرة".

وجاء توضيح العبدلي على النحو التالي:

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