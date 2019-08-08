2019/08/08 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشر مدير عام في المفوضية العليا للانتخابات سعد العبدلي، توضيحاً مفصلاً تحت عنوان " براءة سانت لاكو من دم الأحزاب الصغيرة".وجاء توضيح العبدلي على النحو التالي:

img src="

" alt="sport" class="center" >

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. مسؤول في المفوضية: سانت ليغو بريء من دم الاحزاب الصغيرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. مسؤول في المفوضية: سانت ليغو بريء من دم الاحزاب الصغيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).