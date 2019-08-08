التربية تعلن نتائج السادس الابتدائي للدور الثاني في بغداد

2019/08/08 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، نتائج السادس الابتدائي للدور الثاني لمحافظة بغداد.

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