2019/08/08 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج استقبال اللاجئين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تستقبل 31 امرأة كوردية إزيدية مع أطفالهن من ضحايا داعش) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تستقبل 31 امرأة كوردية إزيدية مع أطفالهن من ضحايا داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).