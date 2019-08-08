نائب عن دولة القانون يعلن تحفظه على جلسة اختيار محافظ ذي قار: عكست المحاصصة المقيتة

2019/08/08 | 19:02

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ ديالى

قال النائب في البرلمان، رياض التميمي، اليوم الخميس، إن التنافس الانتخابي بدء مبكراً في محافظة ديالى، فيما أبدى تخوفاً من استغلال الكتل السياسية للمشاريع الخدمية في المحافظة.

وقال رياض التميمي، في حديث لـ

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الخارجيّة، اليوم الخميس، تسليم رفات 46 كويتياً الى بلادهم، عثر عليها في محافظة المثنى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "وزارة الخارجيّة ضمن

بغداد اليوم - بغداد

كشف المجلس الاعلى الاسلامي في العراق، اليوم الخميس، حقيقة نية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إقالة مدير مكتبه، القيادي في المجلس أبو جهاد الهاشمي، لشموله بعقوبات أميركية جديدة مرتقبة.

وقال القيادي في المجلس أحمد الحسني، ف

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