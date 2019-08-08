المالية تكشف عن اطلاق ترليون ومائة واربعة وثلاثون مليار لمحافظة البصرة

2019/08/08 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن مجموع المبالغ التتي مولتها دائرة المحاسبة في الوزارة، لمحافظة البصرة، حتى نهاية شهر اب.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه "من اجل تطبيق مبدا الشفافية والقضاء على جميع الشائعات، فان وزارة المالية سوف تنشر تباعا المبالغ الممولة لجميع الوزارات والهيئات في كافة المحافظات العراقية".

وتابعت "من اجل تطوير محافظة البصرة، وواقعها الخدمي والاستثماري، فقد بلغ مجموع المبالغ المقدمة من دائرة المحاسبة في الوزارة من الرواتب التشغيلية الاعتيادية وحتى الموازنة الاستثمارية، وبضمنها البترودولار وتنمية الاقاليم، مبلغ ترليون ومائة واربعة وثلاثون مليار".

واوضحت الوزارة ان المبالغ توزعت بزيادة ملايين على "رواتب 500 مليار، رواتب اخرى 50 مليار، استثمار 294 مليار، تنمية اقاليم 56 مليار، بترو دولار 238 مليار، موازنة تشغيلية ضمن البترو دولار 198 مليار، بالاضافة الى مستحقات مقاولين بلغت 68 مليار".

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