المنافذ الحدودية تعلن مجمل اعداد المخالفات المضبوطة منذ بداية العام الحالي

2019/08/08 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن إحصائية تتعلق بالمخالفات المضبوطة من قبلها، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأوضح قسم البحث والتحري التابع للهيئة في بيان، ان مجمل عدد المخالفات بلغ الفا وتسعمئة وأربعين مخالفة، منذ شهر كانون الثاني الماضي ولغاية نهاية شهر تموز الماضي، من بينها مئة وتسع وثلاثون متعلقة بتهريب المخدرات، واوامر قبض بحق مئتين وستة مطلوبين، بالإضافة الى اربعمئة وثمان وستين دعوى جمركية، وعشر قضايا أموال مهربة، فيما بلغ عدد المبعدين ستين شخصا، مبينا ان المخالفات المذكورة، تندرج تحت مسميات متعددة، منها تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، وتجاوز الكمية والوزن، وتزوير الوصولات، وإدخال بضاعة منتهية الصلاحية.

وأشار البيان، الى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق تلك القضايا والمخالفات، بهدف الحفاظ على المال العام، وحماية المنتج المحلي والمستهلك، ومكافحة الآثار السلبية والخطيرة، الناتجة عن تهريب المخدرات على المجتمع، والقضاء على الفساد الإداري والمالي في المنافذ الحدودية.

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