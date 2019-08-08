الداخلية تحذر المواطنين من “رسائل العيد”

2019/08/08 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت شعبة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، المواطنين من تعرض هواتفهم الذكية للاختراق عبر رسائل “وهمية” للتهنئة بـعيد الأضحى “سيبدأ الترويج لها خلال الأيام المقبلة”.وقالت الشعبة التابعة لمديرية تحقيق الادلة الجنائية بوزارة الداخلية، في بيان، إنها تحذر “المواطنين من روابط (رسائل العيد الوهمية)، والتي قد تكون محقونة بفايروسات لاختراق الهواتف الذكية بحجة الضغط لمرتين […]

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