الاندبندنت : الكيان الصهيوني يلعب دورا كبيرا في تأجيج الصراع بين باكستان والهند

2019/08/08 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية كتبه الصحفي المخضرم روبرت فيسك أن الذخيرة “الاسرائيلية” والطائرات تلعب دورا رئيسيا في تأجيج الصراع بين الهند وباكستان .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه “وعلى الرغم من وجود مسافة تصل الى 2500 ميل تفصل بين وزارة الدفاع الاسرائيلية والهندية الا ان الكيان الاسرائيلي ومنذ عدة […]

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