لرفض التمييز.. كركوك تُعَينْ 25 شخصاً من قِصار القامة بهذا المكان

2019/08/08 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد معاون مدير #بلدية كركوك #حاتم_موسى، اليوم الخميس، تعيين 25 شخصاً من #قِصار القامة بأجور يومية حتى نهاية العام الجاري.موسى قال لمراسل “الحل العراق”: إن […]

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