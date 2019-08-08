2019/08/08 | 19:15

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برلمانية: عبدالمهدي يستحدث مناصب جديدة خاصة لإرضاء الاحزاب وتكريس المحاصصة

بغداد/..



اتهمت النائب زهرة البجاري، اليوم الخميس، ادارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، باستحداث مناصب اضافية لارضاء الاحزاب وتكريس المحاصصة الطائفية.

وقالت البجاري في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "الحكومة المركزية استحدثت 7 مفتشين عموميين كمناصب جديدة بدرجات وكيل وزير واخرى خاصة، على الرغم من تعالي الاصوات للاصلاح وتقليص النفقات الحكومية والمناصب غير الضرورية".

وتابعت "البرنامج الحكومي ابتعد عما اعلن عنه عبد المهدي، فالاستحداث الذي اتى تكريسا للمحاصصة الطائفية منح مسؤلوين لهم نسب انجاز فاشلة وضعف عام وملفات معروضة امام المحاكم، مسؤوليات غير ضرورية".

ودعت النائبة رئيس الوزراء الى "الالتزام بتعهداته امام البرلمان والشعب واتخاذ خطوات واقعية وشجاعة لخدمة العراق والصالح العام".

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