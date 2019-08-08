2019/08/08 | 19:17

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بالأرقام..



هذا ما اطلقته بغداد من أموال الى البصرة

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، اطلاقها لغاية بداية شهر آب

الجاري اكثر من ترليون ومائة واربعة وثلاثون مليار دينار عراقي من

مستحقات محافظة البصرة.وقالت المالية في بيان إنه "من اجل دعم وتطوير محافظة البصرة الفيحاء

وللنهوض بالواقع الخدمي والاستثماري فقد بلغت مجموع المبالغ التي

مولتها دائرة المحاسبة في وزارة المالية للمحافظة من الرواتب

والتشغيلية الاعتيادية وأخرى والموازنة الاستثمارية (بترودولار و

تنمية أقاليم) والتشغيلية (بترودولار) ومستحقات المقاولين بلغت

1,134,844,366,495 ترليون ومائة واربعة وثلاثون مليار وثمنمائة واربعة

واربعون مليون وثلثمائة وستة وستون الف واربعمائة وخمسة وتسعون

دينارعراقي توزعت بالشكل التالي:- الرواتب : 523,197,396,094 مليار دينار- الاعتيادية واخرى 50,607,890,401 مليار دينار- الاستثماري : 294,483,000,000 مليار دينار- تنمية الاقاليم: 56,139,000,000 مليار دينار- البترودولار: 238,344,000,000 مليار دينار- الموازنة التشغيلية/ بترو دولار : 198,000,000,000 مليار دينار- مستحقات المقاولين : 68,556,080,000 مليار دينار".واضافت "من اجل تطبيق مبدأ الشفافية والقضاء على جميع الشائعات فان

وزارة المالية سوف تنشر تباعاً المبالغ الممولة لجميع الوزارات

والهيئات والمحافظات العراقية العزيزة" .

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