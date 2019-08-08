صرف نحو تريليون و200 مليار دينار من مستحقات البصرة

2019/08/08 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت وزارة المالية، الخميس، اطلاق نحو تريليون و200 مليار دينار من مستحقات محافظة البصرة لغاية شهر اب الحالي.وذكرت الوزارة في بيان تلقت/المعلومة/نسخة منه، انه”من اجل دعم وتطوير محافظة البصرة وللنهوض بالواقع الخدمي والاستثماري فقد بلغت مجموع المبالغ التي مولتها دائرة المحاسبة في وزارة المالية للمحافظة من الرواتب والتشغيلية الاعتيادية وأخرى والموازنة الاستثمارية […]

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