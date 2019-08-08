2019/08/08 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC حذرت الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية سفن الشحن التجارية من تهديدات إيرانية في مضيق هرمز والخليج، بعد أن أبلغت سفن عن اختراق في نظام تحديد المواقع العالمي “GPS” الخاص بها.وأفادت الإدارة بوجود تقارير أخرى تتحدث عن “كيانات مجهولة تزعم أنها سفن حربية أمريكية أو تابعة للتحالف الذي تتزعمه الولايات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير امريكي من اختراق إيراني لنظام “GPS” في الخليج المركز الخبري الوطني.

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