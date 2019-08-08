الليرة التركية تسجل أعلى مستوى في 4 أشهر

2019/08/08 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- واصلت الليرة التركية الصعود أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس مسجلة أعلى مستوى منذ أوائل أبريل نيسان.

وجاء صعود العملة التركية بفضل ذوبان للجليد في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة واتجاه مستمر منذ أشهر بين بنوك مركزية رئيسية لتيسير السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 5.4540 مقابل الدولار مرتفعة 0.7 بالمئة عن مستوى الإغلاق يوم الأربعاء البالغ 5.4955.



وصعدت الليرة في سبع من جلسات التداول العشر الماضية وحققت مكاسب تزيد عن 11 في المئة منذ أوائل مايو أيار عندما هوت إلى أضعف مستوى لها هذا العام .

وارتفعت الليرة مع استعداد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأشهر القليلة الماضية لخفض أسعار الفائدة وهو ما وضع ضغوطا على الدولار وفق ما افادت رويترز.

وتبقى الليرة منخفضة 3.5 بالمئة عن مستواها في يداية العام بعد أن خسرت حوالي 30 في المئة من قيمتها في أزمة العملة العام الماضي التي زحت الاقتصاد التركي إلى ركود.

وبرزت الليرة كأقوى عملة بين عملات الأسواق الناشئة منذ بداية الربع الثالث من العام واستردت الخسائر التي منيت بها في موجة مبيعات بدأت في مارس آذار قبل أسبوع من الانتخابات المحلية في تركيا.





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