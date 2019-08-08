2019/08/08 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cc30Dbvka9Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قطع جسر الشهيد كنعان في البصرة بعد العيد #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قطع جسر الشهيد كنعان في البصرة بعد العيد #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).