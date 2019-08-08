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شاهد بالفيديو.. طريق الموت | افتتاح الممر الثاني للطريق السريع بين الوركاء والسماوه في #محافظة_المثنى


شاهد بالفيديو.. طريق الموت | افتتاح الممر الثاني للطريق السريع بين الوركاء والسماوه في #محافظة_المثنى
2019/08/08 | 19:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 9x1nx_mSMoQ

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