2019/08/08 | 19:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طريق الموت | افتتاح الممر الثاني للطريق السريع بين الوركاء والسماوه في #محافظة_المثنى) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9x1nx_mSMoQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طريق الموت | افتتاح الممر الثاني للطريق السريع بين الوركاء والسماوه في #محافظة_المثنى) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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