2019/08/08 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9x1nx_mSMoQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طريق الموت | افتتاح الممر الثاني للطريق السريع بين الوركاء والسماوه في #محافظة_المثنى) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طريق الموت | افتتاح الممر الثاني للطريق السريع بين الوركاء والسماوه في #محافظة_المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).