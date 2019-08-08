“محاصصة مقيتة”.. دولة القانون تبدي تحفظها على انتخاب مرشح تيار الحكمة لمنصب محافظ ذي قار

2019/08/08 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن النائب عبدالهادي السعداوي عن دولة القانون، اليوم الخميس، تحفظه على الطريقة التي تم فيها انتخاب عادل الدخيلي محافظاً لذي قار ممثلاً عن تيار الحكمة، مشيراً إلى أنه يعكس ميدأ المحاصصة المقيتة.

وقال السعداوي في بيان تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه، “نبدي تحفظنا على الطريقة التي جرت فيها اختيار المحافظ والتي تعكس مبدأ المحاصصة المقيتة التي طالما نادينا وسعينا لإنهائها لكنه على ما يبدو ماتزال بعض الكتل تعمل على تطبيقها وهي نفسها التي تتظاهر أمام العلن بمحاربتها”.

ودعا “المحافظ الجديد الى البدء بكشف جميع ملفات الفساد التي جرت بالمحافظة ابتداءً من مشروع جسر الحضارات في مدينة الناصرية الى المشاريع الاخرى التي تلكئت وتعطلت نتيجة الفساد والفاسدين وان يأخذ على عاتقه ضرورة الإسراع في تقديم الخدمات للمواطنين وصرف موازنة المحافظة بما يتلائم وحجم المعاناة”، مؤكداً أنه “سيكون يد عون في تذليل العقبات التي تواجه عمل تنفيذ المشاريع التي تخدم ابناء محافظتنا العزيزة مع التأكيد على استمرار دورنا الرقابي لمراحل الإنجاز”.

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