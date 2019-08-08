بعد استحداثه 7 مناصب.. نائبة تتهم عبدالمهدي بإرضاء الأحزاب وتكريس المحاصصة الطائفية

2019/08/08 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد وصفت النائبة زهرة البجاري، الخميس، استحداث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مناصب إضافية لإرضاء الأحزاب وتكريس المحاصصة الطائفية.

وقالت البجاري في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “الحكومة المركزية استحدثت 7 مفتشين عموميين كمناصب جديدة بدرجات وكيل وزير واخرى خاصة، على الرغم من تعالي الاصوات للاصلاح وتقليص النفقات الحكومية والمناصب غير الضرورية”.

وتابعت “البرنامج الحكومي ابتعد عما اعلن عنه عبد المهدي، فالاستحداث الذي اتى تكريسا للمحاصصة الطائفية منح مسؤلوين لهم نسب انجاز فاشلة وضعف عام وملفات معروضة امام المحاكم، مسؤوليات غير ضرورية”.

ودعت النائبة رئيس الوزراء الى “الالتزام بتعهداته امام البرلمان والشعب واتخاذ خطوات واقعية وشجاعة لخدمة العراق والصالح العام”.

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