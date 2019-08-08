نشر وثيقة ايرانية

2019/08/08 | 19:26

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متابعة :سومر نيوز

مقابل عدم وقف الحرب هذا برنامج حرس الثورة لاحتلال بغداد واسقاط الدولة امده خمسة أعوام اضافية من ٨٨ ال...

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