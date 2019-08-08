نائبة: الحكومة تستحدث مناصب جديدة خاصة لارضاء الاحزاب

2019/08/08 | 19:26

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بغداد:سومر نيوز

اتهمت النائب زهرة البجاري، اليوم الخميس، ادارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، باستحداث مناصب اضافية لارض...

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