2019/08/08 | 19:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائبة: الحكومة تستحدث مناصب جديدة خاصة لارضاء الاحزاب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اتهمت النائب زهرة البجاري، اليوم الخميس، ادارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، باستحداث مناصب اضافية لارض...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائبة: الحكومة تستحدث مناصب جديدة خاصة لارضاء الاحزاب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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