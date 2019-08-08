نائب: مجلس النجف منح أراضي عائلات الشهداء والفقراء لمستثمرين بشكل غير قانوني

2019/08/08 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب عن محافظة النجف فاضل الفتلاوي، الخميس، عن منح مجلس محافظة النجف قطع أراضي عائلات الشهداء والفقراء للمستثمرين بشكل غير قانوني.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس محافظة النجف وعدد من مجالس المحافظات قاموا بمنح قطع أراضي عائلات الشهداء والفقراء للمستثمرين بشكل غير قانوني”، لافتا إلى إن “الفساد يعد […]

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