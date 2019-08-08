هيئة الحشد توزع مساعدات مالية وعينية للجرحى المعاقين في النجف بمناسبة عيد الأضحى

2019/08/08 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، توزع مساعدات مالية وعينية للجرحى المعاقين بمناسبة عيد الاضحى في النجف الأشرف.

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