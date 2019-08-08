2019/08/08 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامناً مع حلول عيد الأضحى.. شرطة كربلاء تصدر إرشادات أمنية خاصة بسائقي العجلات والركاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/08 | 19:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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