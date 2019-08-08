صورة.. تشكيلة مباراة اليمن ولبنان ضمن منافسات غرب آسيا

2019/08/08 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يلعب بعد اقل من نصف ساعة من الان منتخبي اليمن ولبنان ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في العراق على ملعب كربلاء الدولي.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

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