الجبوري: صفقة عبد المهدي اليوم ضرب بها قراراً للبرلمان

2019/08/08 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، اليوم الخميس، على قرار تعين مفتشين عامين من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الجبوري في تغريدة على حسابه تويتر: بتاريخ ٩ آذار ٢٠١٩ صوّت مجلس النواب العراقي على إلغاء مكاتب المفتشين العاميين الذين يعملون بقانون الحاكم بريمر والبارحة أصدر عادل عبد المهدي أمراً ديوانيا لعشرات المفتشين ..



ليضرب بعرض الحائط قرار مجلس النواب".واضاف: "السؤال ..هل تمت هذه الصفقة بعلم رئاسة مجلس النواب ام لا".



وصدر أمر ديواني من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإستحداث مكتب مفتش عام لـ 7 مؤسسات بينها الحشد الشعبي والبنك المركزي العراقي.



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