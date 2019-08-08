محافظة البصرة تعلن حملة اعمار شاملة

2019/08/08 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت محافظة البصرة، اليوم الخميس، اطلاق حملة "اعمار شاملة"، بعد موافقة المحافظ اسعد العيداني، على احالة مئة مشروع خدمي وعمراني الى التنفيذ.

وقال مكتب المحافظ في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "اغلب مشاريع المحافظة كانت متوقفة خلال الاعوام الماضية، حيث تم المصادقة الان على احالتها لبداية انطلاق جديدة".

وتابع "ستكون البصرة جوهرة الخليج والعراق، حيث عانت الشركات والافراد المستثمرين خلال الفترة السابقة، مما اثر سلبا على تطوير المحافظة، الامر الذي سيتغير الان، خصوصا مع وجود شركات رصينة، تدعمها المحافظة لتذليل الصعاب والقضاء على البيروقراطية".

واشار الى ان عدد المشاريع الكلي الذي صادق عليه مجلس البصرة، بلغ 623 مشروع، جرى المصادقة على 257 منها من قبل وزارة التخطيط كوجبة اولى، واحيل اليوم 107 منها الى التنفيذ "حيث سيتم المصادقة على باقي المشاريع بعد عطلة عيد الاضحى".

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