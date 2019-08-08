حسين علي معلقاً على عودته للنوارس: الزوراء خيار العقل والقلب

2019/08/08 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أكد مهاجم المنتخب الوطن ونادي الزوراء، حسين علي، أن نادي الزوراء هو خيار العقل والقلب بالنسبة له.وقال علي لـ/ المعلومة /، إنه “اليوم وقعت على عقد انضمامي لصفوف نادي الزوراء رسمياً بعد رحلة احترافي مع نادي قطر القطري الموسم الماضي”.واوضح “لم اتردد في العودة الى النوارس، فهو خيار القلب والعقل، سأبذل […]

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