إيمان بوقردغة - الشمولية -المقدّسة -و تصنيع الديكتاتور الإسلاموي

2019/08/08 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة تنشأ الأعمال الاستبدادية "المقدسة "من ربط بين لا محدودية العالم الإلهي بتناهي التجربة البشرية المادية فتنخرط في مفهوم الأصولية المنبثقة عن "شرعية إلهية المصدر" تُفرض حتما و لا زمنيا على الجميع وفي هذا المقام يتعين على "الحاكم المقدس" أن يختلق نسخة مقدسة للشخصية لإثبات أنه أكثر ذكاء وقوة وتفوقا على أي إنسان لغرض تسييدها على الواقع المجتمعي و السياسي وهو يعجز عن أن يجد خارج هذه الشخصية علل وجوده ......

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