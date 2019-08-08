2019/08/08 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_الحامدي ملاحظات أولية بعد ترشيح حزب النهضة لعبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية-;- لا أتصور أن يوسف الشاهد من مصلحته الآن تفجير خلاف مع النهضة وحتى إن فعل فهو ليس أكثر من محاولة لتسويق صورة الشاهد المستقل عن النهضة لا تابعها هو يعرف أن حظوظه في كل الحالات وفي الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ستكون أكبر من مرشح النهضة الذي تبدو الغاية الوحيدة لترشيحه من قبل حزبه هي تضييق طريق الدور الث......

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