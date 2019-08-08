2019/08/08 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أعلنت وزارة المالية، الخميس، اطلاق نحو تريليون و200 مليار دينار من مستحقات محافظة البصرة لغاية شهر اب الحالي.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC ” نسخة منه نسخة منه، انه”من اجل دعم وتطوير محافظة البصرة وللنهوض بالواقع الخدمي والاستثماري فقد بلغت مجموع المبالغ التي مولتها دائرة المحاسبة في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تعلن عن صرف نحو تريليون و200 مليار دينار من مستحقات البصرة المركز الخبري الوطني.

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