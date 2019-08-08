2019/08/08 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبدى الزعيم الكوردي المسجون في تركيا، عبد الله أوجلان استعداده لإيجاد حل للمشكلة الكوردية، ووقف الصراع بين تركيا والمسلحين الكورد.ونقلت "رويترز" عن محامي أوجلان قوله في بيان إن موكله قال إنه مستعد للتوصل إلى حل للمسألة الكوردية، وإن بإمكانه وقف الصراع بين تركيا والمسلحين الكورد خلال أسبوع.وشدّد أوجلان على أن الحكومة التركية تحتاج لاتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ أي حل، وأن الكورد لا يحتاجون إلى دولة منفصلة.وأوجلان هو مؤسس حزب العمال الكوردستاني الذي حمل السلاح على الدولة التركية منذ عام 1984، ويقبع في سجن بغرب تركيا منذ عام 1999، حيث يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.وصدر ضد أوجلان حكم بالإعدام، قبل أن يتحول إلى حكم السجن مدى الحياة، بعد أن ألغت أنقرة عقوبة الإعدام عام 2002.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوجلان يعلن استعداده للتوصل إلى حل مع تركيا "خلال اسبوع فقط") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوجلان يعلن استعداده للتوصل إلى حل مع تركيا "خلال اسبوع فقط") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).