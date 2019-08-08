2019/08/08 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كوكب المشتري يلمع..



غداً ظاهرة فلكية بديعة!

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ارفع رأسك للسماء في مساء غد الجمعة، حيث يمكنك أن تشاهد جرما لامعا كأنه مصباح صغير يقف مباشرة إلى جوار القمر، هذا هو كوكب المشتري، والذي يعد ألمع أجرام السماء هذه الأيام.

وتعكس الكواكب ضوء الشمس الساقط عليها كما يفعل القمر بالضبط، لكن لأنها بعيدة جدا عنا فإنها تظهر كأنما هي نجوم لامعة، لذلك فإنه من الخطأ الظن أنه يمكن رؤية الكواكب -مثل المشتري- في السماء بحجم كبير أو ملاحظة أيّ من تفاصيلها.

ويمكنك أن ترى هذا المشهد من أي مكان في الوطن العربي، فقط اخرج إلى سطح منزلك أو الشرفة بعد غروب الشمس بحوالي الساعة وابحث عن القمر، وسوف يكون من السهل جدا أن تحدد المشتري اللامع إلى جواره.

المشتري هو أضخم كواكب المجموعة الشمسية، لهذا السبب نراه لامعا في السماء كأنه مصباح منير، لا يفوقه في اللمعان -من الكواكب- إلا الزهرة، وذلك لأنه قريب منا، ولأن غلافه الجوي كثيف للغاية بحيث يشبه المرآة العاكسة.

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