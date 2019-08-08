2019/08/08 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت هيئة الحشد الشعبي / مكتب بغداد بالتعاون مع منظمة “داري”، كسوة عيد الاضحى المبارك لاطفال شهداء الحشد الشعبي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن هيئة الحشد الشعبي / مكتب بغداد وبالتعاون مع منظمة “داري” قامت بتوزيع كسوة عيد الاضحى المبارك لأكثر من 150 طفلا من شهداء الحشد الشعبي.وأضاف، أن مكتب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الحشد في بغداد بالتعاون مع منظمة “داري” يوزع كسوة العيد لاطفال الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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