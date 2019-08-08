2019/08/08 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلن الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن انفجار دار وسقوط سقفه نتيجة تسرب غاز الطبخ، فيما بينه انه تم اخلاء العائلة بالكامل.وقال الدفاع المدني في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “في قضاء الغراف حي الشهداء، ادى تسرب غاز الطبخ داخل منزل الى انفجار الدار وسقوط السقف ونشوب حريق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار دار في ذي قار نتيجة تسرب لغاز الطبخ وكالة خطوة برس.

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