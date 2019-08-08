2019/08/08 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد اللاعب حسين علي، الى صفوف نادي الوزراء بعد ان احترف الموسم الماضي في صفوف نادي قطر القطري.حيث مثل علي النوارس لخمسة مواسم قبل الاحتراف في قطر.وتشير مصادر من نادي الزوراء ان اللاعب وقع لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسين علي الى الزوراء رسمياً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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