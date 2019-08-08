2019/08/08 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي والقوات الامنية، الخميس، عملية امنية لتفتيش وتأمين عدد من مناطق محافظة صلاح الدين.وذكر موفدنا ان اللواء التاسع بالحشد وقوات من قيادة عمليات صلاح الدين نفذا عملية تمشيط وتفتيش لمناطق المالحة والناعمة التي تقع ضمن قاطع المسؤولية في المحافظة.واضاف ان العملية حققت اهدافها بقطع جميع الطرق والاوكار التي تتخذها فلول داعش ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي والقوات الامنية ينفذان عملية أمنية في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي والقوات الامنية ينفذان عملية أمنية في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).