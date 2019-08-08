دائرة العيادات الطبية والشعبية تقيم معرضا فنيا يجسد بطولات الحشد الشعبي (صور)

2019/08/08 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت دائرة العيادات الطبية والشعبية في وزارة الصحة والبيئة، معرضا للصور الفوتوغرافية التي توثق انتصارات وبطولات الحشد الشعبي في معارك التحرير.وقال مدير دائرة العيادات الطبية والشعبية عباس صاحب في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "دائرة العيادات الطبية والشعبية في وزارة الصحة والبيئة اقامت معرضا للصور الفوتوغرافية التي توثق بطولات وانتصارات قوات الحشد الشعبي بشكل ...

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