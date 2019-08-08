نائب: البرلمان جامل الحكومة بمنحها نسبة انجاز 36% وعبد المهدي امتاز بمجاملة الفاسدين

2019/08/08 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..عد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الخميس، تقرير البرلمان عن انجاز الحكومة نسبة 36% مجاملة لحكومة عبد المهدي، مبينا ان الحكومة الحالية امتازت بمجاملة رؤوس الفساد وتعيين المتورطين به بمناصب عليا.وقال عليوي لـ/المعلومة/ ان “مجلس النواب رد على التقرير الحكومي الذي أعلن عن نسب انجاز تجاوزت الـ 76% واصدر تقريره بان […]

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