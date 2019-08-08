2019/08/08 | 20:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..
عد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الخميس، تقرير البرلمان عن انجاز الحكومة نسبة 36% مجاملة لحكومة عبد المهدي، مبينا ان الحكومة الحالية امتازت بمجاملة رؤوس الفساد وتعيين المتورطين به بمناصب عليا.
وقال عليوي لـ/المعلومة/ ان “مجلس النواب رد على التقرير الحكومي الذي أعلن عن نسب انجاز تجاوزت الـ 76% واصدر تقريره بان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البرلمان جامل الحكومة بمنحها نسبة انجاز 36% وعبد المهدي امتاز بمجاملة الفاسدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الخميس، تقرير البرلمان عن انجاز الحكومة نسبة 36% مجاملة لحكومة عبد المهدي، مبينا ان الحكومة الحالية امتازت بمجاملة رؤوس الفساد وتعيين المتورطين به بمناصب عليا.
وقال عليوي لـ/المعلومة/ ان “مجلس النواب رد على التقرير الحكومي الذي أعلن عن نسب انجاز تجاوزت الـ 76% واصدر تقريره بان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البرلمان جامل الحكومة بمنحها نسبة انجاز 36% وعبد المهدي امتاز بمجاملة الفاسدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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