2019/08/08 | 20:28

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متابعة :سومر نيوز

اكتشف مختصون خللا في "واتساب" يمكن أن يسمح للقراصنة بتصميم أداة تتيح تحرير وتعديل رسائل المستخدمين كم...

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