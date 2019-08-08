نصيف: وزير العمل ابلغ البرلمان بتطبيق مبادرة السكن مطلع العام المقبل

2019/08/08 | 20:28

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بغداد:سومر نيوز

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بنكين ريكاني ا...

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