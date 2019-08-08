الحشد والقوات الأمنية يقطعان الطرق والأوكار التي تتخذها فلول داعش في تنفيذ مخططاتها بصلاح الدين.

2019/08/08 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي والقوات الأمنية،اليوم الخميس، عملية أمنية لتفتيش وتأمين عدد من مناطق محافظة صلاح الدين.

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