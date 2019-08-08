2019/08/08 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC تقترب بغداد من عقد اتفاق مع الشركتين، البريطانية “بريتش بتروليوم”، والإيطالية “إيني”، لبناء خطي أنابيب لتصدير النفط، كانا سابقا جزءا من صفقة ضخمة مع “إكسون موبيل” الأمريكية.ونقلت وكالة “رويترز” عن خمسة مسؤولين عراقيين مشاركين في المفاوضات تأكيدهم أن الشركتين الإيطالية والبريطانية، ستتكفلان ببناء أنبوبي نفط تحت البحر بغرض التصدير، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص انباء عن توجه حكومي نحو”بريتش بتروليوم” و”إيني” بدل “إكسون موبيل” الأمريكية المركز الخبري الوطني.

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