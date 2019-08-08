افتتاح أطول جسر في العراق بعد 3 سنوات على تدميره

2019/08/08 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، الخميس، افتتاح اطول جسر في العراق بعد اعادة اعماره وتأهليه للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة اعوام .وقال العبيدي لـ /المعلومة/ إن “صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة وبالتنسيق مع حكومة الانبار المحلية اعادت اعمار جسر السادة الجواعنه بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي، […]

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