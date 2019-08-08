تابع ظاهرة فلكية جميلة بمشاهدة كوكب لامع غداً بعد الغروب بساعة

2019/08/08 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعكس الكواكب ضوء الشمس الساقط عليها كما يفعل القمر بالضبط، لكن لأنها بعيدة جدا عنا فإنها تظهر كأنما هي نجوم لامعة، لذلك فإنه من الخطأ الظن أنه يمكن رؤية الكواكب -مثل المشتري- في السماء بحجم كبير أو ملاحظة أيّ من تفاصيلها.ويمكنك أن ترى هذا المشهد من أي مكان في الوطن العربي، فقط اخرج إلى سطح منزلك أو الشرفة بعد غروب الشمس بحوالي الساعة وابحث عن القمر، وسوف يكون من السهل جدا أن تحدد المشتري اللامع إلى جواره.المشتري هو أضخم كواكب المجموعة الشمسية، لهذا السبب نراه لامعا في السماء كأنه مصباح منير، لا يفوقه في اللمعان -من الكواكب- إلا الزهرة، وذلك لأنه قريب منا، ولأن غلافه الجوي كثيف للغاية بحيث يشبه المرآة العاكسة.ولغرض التقريب، يمكن لك أن تضع ألف كرة صغيرة بحجم الأرض داخل كوكب المشتري، ولتقدير المسافة بينك وبينه تخيل أنك الآن تحمل حبة بازلاء صغيرة في يديك، ثم وضعتها خلف المرمى في أحد ملاعب كرة القدم، الآن ستحتاج أن تمشي مسافة تسعة ملاعب كرة قدم كاملة حتى تضع المشتري خلف المرمى الآخر، وسيكون بحجم كرة سلة.ويمكن لك أيضا -عبر تلسكوب صغير- أن ترى ملامح المشتري بشكل أوضح من رؤية العين المجردة، فقط وجه تلسكوبك إليه وسوف ترى أن الكوكب وكأنما ينقسم لطبقات فوق بعضها، تلك هي الأعاصير الهائلة التي تتحرك على سطح المشتري، بعضها يظهر دائما يتبادل المواضع مع قضبان فاتحة.كما يمكنك أن ترى أقمار المشتري الأربعة الجاليلية بسهولة في التلسكوبات الصغيرة، وسوف تظهر نقاطا صغيرة لامعة إلى جوار الكواكب، ويتخطى عدد أقمار المشتري سبعين قمرا، لكن تلك الأقمار الأربعة هي الأكبر.وفي كل الأحوال، فإن متابعة مشهد بسيط جدا كهذا، لمدة خمس دقائق مثلا من شرفة المنزل، لهو بالفعل شيء ممتع، كذلك يمكن استخدامه لإثارة انتباه الأطفال من سن صغيرة، وهو ما قد يفتح لهم بابا للاهتمام بالعلوم في المستقبل، خاصة وأن مشاهدة سماء الليل أكثر متعة من مشاهدة التلفزيون أو الحاسب اللوحي.

انتهى.ص.هـ.ح.

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