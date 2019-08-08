السامرائي بشأن تعيين المفتشين العموميين: لم يراعَ فيها التوازن والاختصاص

2019/08/08 | 20:35

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس حزب المسار الوطني النائب مثنى السامرائي، اليوم الخميس، أن قرار تعيين المفتشين العموميين "لم يراع التوازن والاختصاص"، فيما أشار إلى أن تزامن توقيته مع عطلة البرلمان وعيد الأضحى هدفه "تجنب عواصف الاعتراضات" عليه.

وكتب السامرائي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "توقيت قرار تعيين المفتشين العمومين خلال عطلة البرلمان، وتزامنها مع عطلة عيد الأضحى كان (مدروساً) كي لا تواجه القرار عواصفُ الاعتراضات، لأنه لم يراعِ التوازن ولا معايير الاختصاص".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.

وتضمن الامر تسمية 7 اشخاص للمناصب المستحدثة و 12 اخرين كمفتشين عموميين لـ 12 منصبا آخر.

بغداد اليوم _ ذي قار

كشف رئيس مجلس محافظة ذي قار، رحيم الخاقاني، اليوم الخميس، عن التحديات التي ستواجه المحافظ الجديد، عادل الدخيلي.

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حملت اللجنة المالية النيابية، الخميس (8 اب 2019)، هيأة رئاسة مجلس النواب والحكومة، مسؤولية "التغيير" الذي حصل على مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019.





وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم-بغداد

علق النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الاله النائلي، الخميس، 08 آب، 2019، على دعوات استبدال زعيم الائتلاف، نوري المالكي، وزعيم تحالف النصر، حيدر العبادي، بنائب بديل لعدم أدائة اليمين الدستورية.

وقال النائلي في حديث لـ(بغداد ا

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