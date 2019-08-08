ضبط أسلحة وأعتدة خلال مداهمة منزل محكوم بالإعدام شمال ذي قار

2019/08/08 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار ،الخميس، ضبط أسلحة واعتدة خلال مداهمة منزل محكوم بالإعدام غيابيا لارتكابه جريمة القتل العمد شمالي المحافظة.

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